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Alanyaspor Beşiktaş canlı izle | Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı | BJK maçı canlı

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. İlk maçında Ghezzal'ın son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah beyazlılarda hedef, Alanya engelini de aşıp yoluna kayıpsız devam etmek. Ev sahibi ekip de dev rakibini eli boş göndermenin peşinde. Alanyaspor Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 21:40
Alanyaspor Beşiktaş canlı izle | Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı | BJK maçı canlı

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor.

İlk maçında Ghezzal'ın son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef, Alanya engelini de aşıp yoluna kayıpsız devam etmek. Ev sahibi ekip de dev rakibini eli boş göndermenin peşinde.

Alanyaspor Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Ferhat, Efkan, Targhalline, Candeias, Eduardo.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku; Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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