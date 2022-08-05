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Mert Çetin’e yakın takip

Hellas Verona'nın ayrılacak oyuncular için transfer pazarı canlanırken, ayrılacak ilk isim Mert Çetin gibi görünüyor. 1997 doğumlu defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu iki Türk kulübünün gündeminde. Verona, Mert için 1.7 milyon euro istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Mert Çetin’e yakın takip
Hellas Verona'nın ayrılacak oyuncular için transfer pazarı canlanırken, ayrılacak ilk isim Mert Çetin gibi görünüyor. 1997 doğumlu defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu iki Türk kulübünün gündeminde. Verona, Mert için 1.7 milyon euro istiyor.
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