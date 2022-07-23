Haberler Beşiktaş Rıdvan Rangers’ta

Rıdvan Rangers’ta

Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş’ın 21 yaşındaki sol bekinin Avrupa hayalleri gerçek oluyor. İskoç ekibi 6.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay isteğini kabul etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Rıdvan Rangers’ta

Siyah-beyazlılarda yakaladığı çıkışla kısa sürede adından söz ettiren Rıdvan Yılmaz, Avrupa'ya gitmek istiyordu. Transfer döneminin başında adı E.Frankfurt ile anılmıştı. Alman temsilcisine gitmesi beklenen 21 yaşındaki oyuncu imza aşamasından dönmüştü. Yeniden Beşiktaş'a katılan Rıdvan Yılmaz, menajerine Avrupa isteğinde diretti. Rangers geçtiğimiz hafta Rıdvan'a talip olduklarını belirten yazıyı Beşiktaş'a yollamıştı, Siyah-beyazlılar 6.5 istemiş, Rangers 4 vermişti. Kartal geri adım atmayınca İskoç temsilcisi 6.5 milyon euro ve sonraki satışın karından yüzde 20 payı kabul etti. Genç sol bekin kısa süre içinde 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ALT YAPIDAN İSKOÇYA'YA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın alt yapısından çıkmıştı. Gösterdiği performansla değeri 400 bin euro'ya kadar çıkmıştı. Milli Takım'a da seçilen genç yıldız 6.5 milyon Euro'ya Rangers'a transfer oldu.

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