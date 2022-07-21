Beşiktaş İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü

La Nucia'daki antrenman sahasında teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idman, aktivasyon çalışmalarıyla başladı.

İlk 30 dakikası basına açık olan idmanın, ikinci bölümünde çeşitli dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirilirken, siyah-beyazlı ekip, dört gruba ayrılarak tek pas temelli minyatür kale maç yaptı.

Antrenmana tüm oyuncular katılırken, Romain Saiss ise özel programı doğrultusunda kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Bir pozisyonda Jackson Muleka ile çarpışan Francisco Montero, antrenmanı tamamlayamadı. Dizine darbe alan oyuncunun ilk tedavisi saha içinde yapılırken, İspanyol futbolcu idmanı yarım bıraktı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.