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BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk için yarışacak olan Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Mainz 05 ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:00
BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Mainz 05 ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mainz 05 maçı 15 Temmuz Cuma günü oynanacak ve maç saat 21:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!

2022-2023 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, Avusturya kampında oynadığı ilk maçta Werder Bremen'i 2-1 yenerken, 2. maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Kartal 3. hazırlık maçında Fransa 1. Lig temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak.

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BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

  • 15 Temmuz Cuma 19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
  • 23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
  • 26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
  • 30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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