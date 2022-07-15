Beşiktaş - Mainz 05 maç sonucu: 1-0 (BJK Mainz 05 maç özeti izle)

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde üçüncü hazırlık maçını Almanya ekibi Mainz 05 ile oynayan siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Kufstein Arena'da oynanan müsabakada Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Kara Kartal, ilk hazırlık karşılaşmasında Almanya ekibi Werder Bremen ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, ikinci hazırlık maçında ise Viktoria Plzen ile karşılaştı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.