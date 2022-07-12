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Kartal'da Eray Cömert sürprizi

Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Yerli stoper arayışlarını sürdüren KaraKartal, Valencia’da oynayan Eray Cömert için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Kartal'da Eray Cömert sürprizi
İspanyol ekibi Valencia formasıyla La Liga'da 9 mücadelede sadece 409 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı belirtildi. Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam eden siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'nın boşluğunu Romain Saiss ile doldururken, yerli bir stoper daha alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu periyotta Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan gibi birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, rotasını İspanya'ya çevirdi. Beşiktaş yönetimi Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transferi için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezonun devre arasındaki transfer döneminde de 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş, ancak Eray tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı. İspanyol basınına göre Valencia 800 bin euro bonservis ödeyerek aldığı Türk yıldızın fiyatını 1 milyon euro olarak belirledi. Beşiktaş'ın ilk olarak Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, yanıtın olumsuz olması durumunda ise bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenildi.
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