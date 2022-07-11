BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jackson Muleka'dan transfer sözleri!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'e damga vuran Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

Avusturya kampına katılan siyah beyazlıların yeni yıldızı A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE MULEKA'NIN AÇIKLAMALARI:

DİNDAR BİR İNSANIM

"Afrika'daki her çocuk gibi futbola sokakta başladım. Dindar bir insanım. Her şeyden önce bu Tanrı'nın bir lütfu. Onun desteğiyle bu başarıyı kazanma şansına eriştim. Kasımpaşa'daki ilk anımdan itibaren kulüp bünyesindeki herkes, bana duydukları güveni çok yoğun bir şekilde hissettirdiler. Bunun başarımda etkisi var.

BEŞİKTAŞ SEVİYESİNDE BİR TAKIMA GELMEK KARİYERİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

"Beşiktaş, bana bir teklifle geldiğinde kulübün tarihi, her sene Avrupa'da olması ve büyüklüğünü düşündüğünüzde nereye transfer olacağınıza dair kararınız netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir takıma gelmek, kariyerim için çok önemliydi. Mazembe'deki dönemimde Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. Öğrendiğimde Standard Liege'e imza atmıştım. Günün sonunda Türkiye ile bir şekilde uzun zamandır devam eden bir bağlantım vardı. Nihayetinde buradayım."

GÖZÜM KAPALI BEŞİKTAŞ'I SEÇTİM

"Kasımpaşa beni kadrosuna katmak için son güne kadar ısrarcı oldu. Beni çok eski günlerden takip ediyorlardı. İki kulüp arasında tercih yapmam gerektiğinde gözüm kapalı şekilde Beşiktaş'ı seçtim."

ÇOK ÇALIŞARAK HOCAMIZI FORMA İÇİN İKNA ETMEM GEREKİYOR

"Ben bir hücum oyuncusuyum. Hocamız beni farklı yerlerde kullanmak isteyebilir, sezon içerisinde değişiklikler olabilir. Benim çok çalışarak hocamızı formayı istediğime ikna etmem gerekiyor."

TARAFTARI MUTLU ETMEK İSTİYORUM

"Oynadığım her maçta daha iyisini yaparak, gol atarak takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Taraftarlar, bu kulübe büyük bir tutkuyla bağlı. Onları mutlu etmek istiyorum."