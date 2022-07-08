Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Beşiktaş Transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da geçiren Beşiktaşta transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida transferini bitirmek için Avrupa kulüpleri yarışıyor. Hırvatistan Milli Takım oyuncusu Vida 5 sezondur Beşiktaş formasını giyiyordu. İşte Vida transferindeki detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 17:02 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 17:28
Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor Beşiktaş'ın yıldız stoperini istiyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Haberde Marsilya Hırvat stoper için şartları inceliyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

33 yaşındaki Hırvat stoper için Beşiktaş'tan aldığı yüksek ücret Fransız ekibi transferde çekimser kılıyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Takımdaki maaş dengesini korumak isteyen Marsilya oyuncuyla maaş konusunda anlaşırsa transfere yakın gözüküyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Beşiktaş'a 2017-2018 yılında transfer olan Hırvat stoper siyah beyazlı formayla 166 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Domagoj Vida Beşiktaş formasıyla çıktığı 166 karşılaşmada 16 gol katkısı sağladı.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Sözleşmesi biten Vida sezon öncesi Beşiktaş'a veda etmişti.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Bonservisi elinde bulunan oyuncunun talipleri oldukça fazla.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Monza ve Sampdoria'da 33 yaşındaki stopere ilgi gösteriyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

DOMAGOJ VIDA KİMDİR?
Defans mevkinde forma giyen Domagoj Vida, şuan bonservisi elinde olan bir oyuncu.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

29 Nisan 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

184 cm boyunda ve 73 kilo olan Domagoj Vida, Sağ ayağını kullanmaktadır. Milli takım formasıyla 96 karşılaşmada süre alan Vida, 4 gol katkısı sağladı.

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