Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida Marsilya'nın transfer listesinde!

Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiriyor.
Kartal savunma hattına Romain Saiss transferini gerçekleştirmişti.
Fransız basını Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda yer almayan Domagoj Vida için transfer iddiası ortaya attı.
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor Beşiktaş'ın yıldız stoperini istiyor.
Haberde Marsilya Hırvat stoper için şartları inceliyor.
33 yaşındaki Hırvat stoper için Beşiktaş'tan aldığı yüksek ücret Fransız ekibi transferde çekimser kılıyor.
Takımdaki maaş dengesini korumak isteyen Marsilya oyuncuyla maaş konusunda anlaşırsa transfere yakın gözüküyor.
Beşiktaş'a 2017-2018 yılında transfer olan Hırvat stoper siyah beyazlı formayla 166 karşılaşmada görev aldı.
Domagoj Vida Beşiktaş formasıyla çıktığı 166 karşılaşmada 16 gol katkısı sağladı.
Bonservisi elinde bulunan oyuncunun talipleri oldukça fazla.
Monza ve Sampdoria'da 33 yaşındaki stopere ilgi gösteriyor.
DOMAGOJ VIDA KİMDİR?
Defans mevkinde forma giyen Domagoj Vida, şuan bonservisi elinde olan bir oyuncu.
29 Nisan 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir.
184 cm boyunda ve 73 kilo olan Domagoj Vida, Sağ ayağını kullanmaktadır. Milli takım formasıyla 96 karşılaşmada süre alan Vida, 4 gol katkısı sağladı.
Fransız basınında yer alan haber.