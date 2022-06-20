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Denis Bouanga iddiası

Kulüpte ana gündem maddesini forvet transferi oluştururken diğer mevkiler için de arayışlar devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Denis Bouanga iddiası
Kulüpte ana gündem maddesini forvet transferi oluştururken diğer mevkiler için de arayışlar devam ediyor. Cyle Larin'in de ayrılmasının ardından sol öne takviye için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, direksiyonu Fransa'ya kırdı. Beşiktaş'ın Ligue 1'den düşen St. Etienne'den Denis Bouanga'nın peşinde olduğu ifade edildi. 34 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Bounga'nın kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunurken siyah-beyazlılar, takımı küme düşen yıldız ismin menajeri ile temasa geçti. Başka talipleri de olan Bounga için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
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