Denis Bouanga iddiası

Kulüpteana gündem maddesini forvet transferi oluştururken diğer mevkiler için de arayışlar devam ediyor. Cyle Larin'in de ayrılmasının ardından sol öne takviye için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, direksiyonu Fransa'ya kırdı. Beşiktaş'ın Ligue 1'den düşen St. Etienne'den Denis Bouanga'nın peşinde olduğu ifade edildi. 34 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Bounga'nın kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunurken siyah-beyazlılar, takımı küme düşen yıldız ismin menajeri ile temasa geçti. Başka talipleri de olan Bounga için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.