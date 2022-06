Siyah-beyazlıların Schalke 'den kiraladığı Can Bozdoğan , 31 Mayıs'a kadar 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmadığı için serbest kaldı. Genç orta sahayı kadrosuna katmak için uzun süredir Schalke ile görüşen siyah-beyazlılar anlaşma sağlayamazken, Can da artık kariyer planını değiştirdi. Can Bozdağan 'ın yerine oyuncu arayışlarına hız verildi.