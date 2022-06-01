Haberler Beşiktaş Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’tan yıllık 3.7 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sona eren Hırvat oyuncu Domagoj Vida'ya senelik 1 milyon euro teklif edildi. Vida düşünmek için süre istedi. Vida'nın son durumunu yakından takip eden Galatasaray ve Başakşehir fırsat kolluyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri geride kaldı.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen'le girdiği seçimi kazandı ve görevine devam etti.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Seçimi geride bırakan siyah-beyazlılar iç ve dış transfer odaklandı.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Başakşehir 1 milyon euro'yu gözden çıkarırken, Hajduk ile Osijek'in teklifleri ise daha düşük kaldı.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Vida kendisine Körfez'den takım arasa da oradan da henüz beklediği bir teklif yok.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Hırvat stoperin menajeri ise Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Deneyimli oyuncu son bir görüşme daha yapabileceklerini söyledi.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Daha önce 1.5 milyon euro diyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise rest çekerek giden Vida için teklifi 1 milyon euro'ya kadar çekti.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Siyah-beyazlılar Vida'ya, "Görüşmek istiyorsanız bu rakam üzerinden pazarlık yapabiliriz" diye cevap verdi.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

33 yaşındaki stoper Vida, Beşiktaş'ta 164 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandıran Hırvat oyuncu, 1 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.

Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.40 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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