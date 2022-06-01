Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a mesaj!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri geride kaldı.
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen'le girdiği seçimi kazandı ve görevine devam etti.
Seçimi geride bırakan siyah-beyazlılar iç ve dış transfer odaklandı.
Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri geride kaldı.
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen'le girdiği seçimi kazandı ve görevine devam etti.
Seçimi geride bırakan siyah-beyazlılar iç ve dış transfer odaklandı.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi dün sona eren Hırvat stoper kulüp arayışlarını başladı.
Siyah-beyazlılardan yıllık 3.7 milyon euro kazanan Vida'ya şimdiye kadar G.Saray, Başakşehir ve ülkesinden Osijek ile Hajduk'tan teklif geldi.
Başakşehir 1 milyon euro'yu gözden çıkarırken, Hajduk ile Osijek'in teklifleri ise daha düşük kaldı.
Vida kendisine Körfez'den takım arasa da oradan da henüz beklediği bir teklif yok.
Hırvat stoperin menajeri ise Beşiktaş'a mesaj gönderdi.
Deneyimli oyuncu son bir görüşme daha yapabileceklerini söyledi.
Daha önce 1.5 milyon euro diyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise rest çekerek giden Vida için teklifi 1 milyon euro'ya kadar çekti.
Siyah-beyazlılar Vida'ya, "Görüşmek istiyorsanız bu rakam üzerinden pazarlık yapabiliriz" diye cevap verdi.
33 yaşındaki stoper Vida, Beşiktaş'ta 164 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandıran Hırvat oyuncu, 1 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.
33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.40 milyon Euro olarak belirtiliyor.