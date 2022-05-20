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Saiss bitiyor

Kara Kartal’ın gündemindeki stoper için Fransa medyasında da sesler yükseldi; “Beşiktaş transferi bitirmeye çok yakın” denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Saiss bitiyor
Bır süre önce flaş bir şekilde Beşiktaş'ın stoper adayları arasında transfer listesine giren ve ilk temasların olumlu geçtiği Roman Saiss konusu gün geçtikçe ciddileşiyor. Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Faslı futbolcu için Fransız medyasından da sesler yükselmeye başladı. Fransa basını, Beşiktaş'ın transferi olumlu noktalamaya yakın olduğunu iddia etti. Fransızlar, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcu için acele ettiğini öne sürerken, yaklaşık 1.5 milyon euro'luk bir teklifin masada olduğu aktarıldı. Özellikle Suudi Arabistan takımlarının yoğun ilgisinin olduğu Wolves'li stoperin buna rağmen biraz daha zaman istediği aktarıldı. 1.88 boyundaki oyuncunun ilk tercihinin Beşiktaş olduğunun altı çizildi.
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