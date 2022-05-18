Beşiktaş Fuat Çimen'in başkanlığa aday olduğunu duyurdu!

29 Mayıs'ta seçime gidecek olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olduğu seçimlerde bir de rakip çıktı.

Siyah beyazlılar, Fuat Çimen'in başkanlığa adaylığını koyduğunu açıkladı.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?

Fuat Çimen, 1966'da İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1987-2006 yılları arasında Bakım Onarım Müdürü olarak (1998-2002 arasında Liman Hizmetleri Müdürlüğü vekaleti dâhil) görev alan Fuat Çimen, 2011'den bu yana West İstanbul Marina'da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Çimen; çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.