Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fuat Çimen'in başkanlığa aday olduğunu duyurdu!

Beşiktaş Fuat Çimen'in başkanlığa aday olduğunu duyurdu!

29 Mayıs'ta seçime gidecek olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olduğu seçimlerde bir de rakip çıktı. Siyah beyazlılar, Fuat Çimen'in başkanlığa adaylığını koyduğunu açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:36 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:44
Beşiktaş Fuat Çimen'in başkanlığa aday olduğunu duyurdu!

29 Mayıs'ta seçime gidecek olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olduğu seçimlerde bir de rakip çıktı.

Siyah beyazlılar, Fuat Çimen'in başkanlığa adaylığını koyduğunu açıkladı.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?

Fuat Çimen, 1966'da İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1987-2006 yılları arasında Bakım Onarım Müdürü olarak (1998-2002 arasında Liman Hizmetleri Müdürlüğü vekaleti dâhil) görev alan Fuat Çimen, 2011'den bu yana West İstanbul Marina'da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Çimen; çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.

DİĞER
Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var... 'Karabiberim' İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!
Tarkan'ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! 'Ne kadar üzüldüğümü anlatamam
Trabzonspor'da sol beke iki aday!
Fenerbahçe transferde genç yeteneğe kancayı attı! O yöneticiden flaş açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vedaya hazırlanan Vida'dan büyük jest!
Başkan Çebi'den transfer sözleri! Cenk Tosun...
EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı açıldı!
ÖSYM'den Sayıştay Eleme Sınavı başvurusu açıklaması!
18 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto sonuçları!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuncay Şanlı resmen ayrıldı! Tuncay Şanlı resmen ayrıldı! 17:14
Trabzonspor'dan 2 yıldız için sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan 2 yıldız için sakatlık açıklaması! 17:00
Trabzonspor'da sol beke iki aday! Trabzonspor'da sol beke iki aday! 16:49
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı! Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı! 16:48
Beşiktaş açıkladı! İşte yeni başkan adayı Beşiktaş açıkladı! İşte yeni başkan adayı 16:36
Fenerbahçe transferde genç yeteneğe kancayı attı! O yöneticiden flaş açıklama Fenerbahçe transferde genç yeteneğe kancayı attı! O yöneticiden flaş açıklama 16:17
Daha Eski
Ataman'dan EuroLeague çıkışı! "Şampiyon olacağız" Ataman'dan EuroLeague çıkışı! "Şampiyon olacağız" 15:25
Ağaoğlu: Abdullah Avcı'nın istekleri... Ağaoğlu: Abdullah Avcı'nın istekleri... 15:07
Vedaya hazırlanan Vida'dan büyük jest! Vedaya hazırlanan Vida'dan büyük jest! 14:34
NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı 13:38
Başkan Çebi'den transfer sözleri! Cenk Tosun... Başkan Çebi'den transfer sözleri! Cenk Tosun... 13:00
Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman? Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman? 12:47