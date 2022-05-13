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Şenol Güneş’le görüşmedik

Teknik direktör arayışları sırasında Şenol Güneş'le hiç bir araya gelmediklerini kaydeden Başkan Çebi, "Şenol hocayı seviyorum, değer veriyorum. Beraber çalıştığımız süre içinde iki kupa kaldırdığımız bir Beşiktaşımız var. Şenol hocanın kıymetini ve değerini biliyorum ama Şenol hocayla, Sergen hocanın gittiğinden beri Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü ile ilgili herhangi bir görüşme yapmadım" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Şenol Güneş’le görüşmedik
Teknik direktör arayışları sırasında Şenol Güneş'le hiç bir araya gelmediklerini kaydeden Başkan Çebi, "Şenol hocayı seviyorum, değer veriyorum. Beraber çalıştığımız süre içinde iki kupa kaldırdığımız bir Beşiktaşımız var. Şenol hocanın kıymetini ve değerini biliyorum ama Şenol hocayla, Sergen hocanın gittiğinden beri Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü ile ilgili herhangi bir görüşme yapmadım" diye konuştu.
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