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Anderson Talisca uçuyor

Talisca için Başkan Çebi, “Gündemimizde yok, olmayacak da. Başka dünyalarda geziyor” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Anderson Talisca uçuyor

Siyah-beyazlı taraftarların gündemindeki isimler Alexander Sörloth ve Anderson Talisca ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Talisca gündemimizde değil ve olmayacak. Talisca, Beşiktaş'ta görevini yaptı, başka dünyalarda dolaşıyor. Allah yolunu açık etsin, bizimle işi kalmadı. Sörloth'un kulübüyle olan ilişkisinin bitmesi gerekiyor. Bittikten sonra görüşmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, sözleşmesi sona erecek oyuncular arasından devam etmek istedikleri futbolcular olduğunu belirterek, "Kimler olacağını hocanın listesinden sonra söyleyebiliriz. Pazartesi ya da salı günü yola devam edeceğimiz isimleri değerlendireceğiz. Hocamızın, sportif direktörümüzle beraber hazırlayacağı raporu almadan isim vermek istemiyorum" dedi.

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