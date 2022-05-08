SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi ağırlayacak. Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Arda Kardeşler yönetecek. Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı. İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan F.Bahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti. Evsahibi Beşiktaş, Avrupa şansını, F.Bahçe de lig ikinciliğini sürdürmek için kazanmayı hedefliyor.

KAZANMAYA MECBURLAR

Kartal'ın bugünkü zorlu derbide tek düşüncesi, ezeli rakibi F.Bahçe'yi mağlup ederek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanya ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kartal için bir diğer ihtimal de, Trabzonspor'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş'ın kafasında bu akşam kazanmaktan başka bir seçenek yok.