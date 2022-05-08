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SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 36. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 36. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da oynanacak ezeli rekabeti Arda Kardeşler yönetecek Beşiktaş'ta Rosier ve Montero kart cezaları, Vida da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. İşte dev derbiye dair detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel derbi 11'i... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi ağırlayacak. Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Arda Kardeşler yönetecek. Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı. İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan F.Bahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti. Evsahibi Beşiktaş, Avrupa şansını, F.Bahçe de lig ikinciliğini sürdürmek için kazanmayı hedefliyor.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

KAZANMAYA MECBURLAR
Kartal'ın bugünkü zorlu derbide tek düşüncesi, ezeli rakibi F.Bahçe'yi mağlup ederek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanya ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kartal için bir diğer ihtimal de, Trabzonspor'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş'ın kafasında bu akşam kazanmaktan başka bir seçenek yok.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Siyah-beyazlılar, derbi öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Siyahbeyazlı ekipte cezalı oyuncular Rosier ile Montero, bugün forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden ve bir sakatlığı bulunan Hırvat oyuncu Vida da henüz İstanbul'a dönmedi. Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Beşiktaş için sevindirici haber ise Can Bozdoğan ile Umut Meraş'tan geldi. İki futbolcu da cuma gününden itibaren takım çalışmalarına katıldılar.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

3 DERBİDE 4 PUAN
Beşiktaş, bu sezon ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe ile oynadığı 3 derbi maçta 4 puan aldı. G.Saray'ı evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında F.Bahçe ile Kadıköy deplasmanında oynadığı maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

150
Ezeli rakipler 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi. F.Bahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı,43 maç berabere bitti. İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

3-4-3 SİSTEMİ DEĞİŞMİYOR
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 3-4-3 sistemini oynatan teknik direktör Valerien Ismael, defans hattındaki önemli eksiklere rağmen sistemini bozmayı düşünmüyor. Fransız teknik adamın, geçen haftaki performansından memnun kaldığı Serdar Saatçı'dan da vazgeçmeyerek defansı Welinton - Serdar – Umut üçlüsüyle kurmayı planlıyor.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

KEVIN N'KOUDOU KULÜBEDE
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli ismi Kevin N'Koudou'nun bugünkü derbiye kulübede başlayacağı öğrenildi. Fransız teknik adamın, son haftaların başarılı ismi Kevin N'Koudou'yu derbinin gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi ve oyuncunun skora katkı yapmasını planlıyor.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

GEÇEN SEZON YENİLMEDİLER
İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-3 kazanan siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Geçen yıl ikinci yarıdaki maç da 1-1 sona erdi.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

KOREOGRAFİ DUYURUSU YAPILDI
Beşiktaş kulübü derbi için taraftarlarına koreografi duyurusu yaptı: "Doğu Alt ve Doğu Üst tribünleri kapsayacak şekilde bir koreografi düzenleyecektir. Buralardan bilet alan taraftarlarımızın kendi koltuklarındaki kartonları yer değiştirmeden ve birden fazla almadan maçtan önce yapılacak anonsla kaldırmalarını önemle rica ederiz."

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

MIHA ZAJC'A ÖZEL ÖNLEM
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in ilk uyarısı F.Bahçe'nin 9 gollü orta sahası Miha Zajc üzerine oldu. Fransız hocanın oyuncularına "Zajc'a pozisyon vermemeli, boş koşu yaptırmamalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

8 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta bugünkü derbi mücadelesi öncesi Pjanic, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

İLK MAÇIN YILDIZI JOSEF İLK 11'DE
Kasımpaşa maçında sarı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Josef de Souza, bugünkü derbi mücadelesinde görev alabilecek. Josef, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının gollerini atmıştı.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

İLGİNÇ NOTLAR
-Fenerbahçe, ezeli rekabette en farklı skorlu galibiyetini 7-0, Beşiktaş ise 7-1'lik sonuçlarla aldı.

-İki rakip arasında geride kalan 354 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

-Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten (32) atarken, sarı-lacivertli ekip adına en fazla golü ise Cemil Turan (19) kaydetti.

-Derbilerdeki en erken golü Elvir Bolic attı. Bolic, 1996'da İnönü Stadı'ndaki lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandırdı.

SPOR HABERİ - Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL FENERBAHÇE DERBİSİ 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, SERDAR, WELINTON, UMUT, KENAN, JOSEF, EMİRHAN, RIDVAN, GHEZZAL, BATSHUAYI, LARIN

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