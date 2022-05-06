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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda özellikle savunma hattındaki eksiklikler teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in ise Domagoj Vida, Francisco Montero ve Valentin Rosier'in oynamayacağı Fenerbahçe derbisinin kadrosunda sürpriz bir tercihte bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini kazanmak ve taraftarları mutlu ederek Avrupa biletini almak için yoğun mesai içerisinde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Kritik eksiklerin olacağı karşılaşmada sahaya çıkacak 11'i ve taktiği belirlemek için yardımcılarıyla birlikte beyin jimnastiği yapan Fransız hoca birden fazla senaryo üzerine çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

ELDE KALDI ÜÇ STOPER OYUNCUSU

Cezalı Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun dışında Domagoj Vida'dan da yararlanamayacak olan 46 yaşındaki teknik adam özellikle savunmayı derleyip toparlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Fenerbahçe karşısına klasik dizilişi olan 3'lü savunma ile çıkmayı planlayan Ismael'in elinde üç stoper bulunuyor: Necip Uysal, Welinton ve Serdar Saatçı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Sabah'ın haberine göre; bu üçlünün birlikte sahaya çıkması bekleniyor. Bu mevki için zorlama alternatif ise Atiba Hutchinson.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Kanadalı tecrübe abidesi kariyerinde az da olsa ihtiyaç dahilinde stoper olarak forma giymiş, hatta son milli maçında da savunmanın göbeğinde görev almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

SAĞ KANADA KENAN SÜRPRİZİ

Rosier'in mevkisinde Kevin N'Koudou ve Kerem Kalafat'ın adı geçse de sürpriz bir düşünce ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Ismael'in, yardımcılarıyla birlikte yaptığı değerlendirmede sağ kanat bek olarak Kenan Karaman'ın neler yapabileceği üzerine konuşuldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Kenan'ın savunmaya yardım konusunda etkili olduğu ve mücadele gücünün yüksek olmasının o bölgede boşluğu doldurabileceği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Eğer Kenan sağda oynarsa ilk planda olduğu gibi N'Koudou'nun da sol forvet olarak sahaya sürülebileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

NECİP UYSAL

Bu sezon 14 maçta stoper olarak görev yapıp 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

SERDAR SAATÇI

19 yaşındaki stoper, 12 mücadelede 1 gol-1 asist gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

WELINTON

27 karşılaşmada süre alıp skor katkısı veremedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

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