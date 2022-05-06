BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Fenerbahçe karşısına klasik dizilişi olan 3'lü savunma ile çıkmayı planlayan Ismael'in elinde üç stoper bulunuyor: Necip Uysal, Welinton ve Serdar Saatçı.



Sabah'ın haberine göre; bu üçlünün birlikte sahaya çıkması bekleniyor. Bu mevki için zorlama alternatif ise Atiba Hutchinson.