BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den derbi sürprizi! Fenerbahçe karşısında...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini kazanmak ve taraftarları mutlu ederek Avrupa biletini almak için yoğun mesai içerisinde.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini kazanmak ve taraftarları mutlu ederek Avrupa biletini almak için yoğun mesai içerisinde.
Kritik eksiklerin olacağı karşılaşmada sahaya çıkacak 11'i ve taktiği belirlemek için yardımcılarıyla birlikte beyin jimnastiği yapan Fransız hoca birden fazla senaryo üzerine çalışıyor.
ELDE KALDI ÜÇ STOPER OYUNCUSU
Cezalı Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun dışında Domagoj Vida'dan da yararlanamayacak olan 46 yaşındaki teknik adam özellikle savunmayı derleyip toparlamak istiyor.
Fenerbahçe karşısına klasik dizilişi olan 3'lü savunma ile çıkmayı planlayan Ismael'in elinde üç stoper bulunuyor: Necip Uysal, Welinton ve Serdar Saatçı.
Sabah'ın haberine göre; bu üçlünün birlikte sahaya çıkması bekleniyor. Bu mevki için zorlama alternatif ise Atiba Hutchinson.
Kanadalı tecrübe abidesi kariyerinde az da olsa ihtiyaç dahilinde stoper olarak forma giymiş, hatta son milli maçında da savunmanın göbeğinde görev almıştı.
SAĞ KANADA KENAN SÜRPRİZİ
Rosier'in mevkisinde Kevin N'Koudou ve Kerem Kalafat'ın adı geçse de sürpriz bir düşünce ortaya çıktı.
Ismael'in, yardımcılarıyla birlikte yaptığı değerlendirmede sağ kanat bek olarak Kenan Karaman'ın neler yapabileceği üzerine konuşuldu.
Kenan'ın savunmaya yardım konusunda etkili olduğu ve mücadele gücünün yüksek olmasının o bölgede boşluğu doldurabileceği vurgulandı.
Eğer Kenan sağda oynarsa ilk planda olduğu gibi N'Koudou'nun da sol forvet olarak sahaya sürülebileceği belirtildi.
NECİP UYSAL
Bu sezon 14 maçta stoper olarak görev yapıp 1 asist yaptı.
SERDAR SAATÇI
19 yaşındaki stoper, 12 mücadelede 1 gol-1 asist gerçekleştirdi.
WELINTON
27 karşılaşmada süre alıp skor katkısı veremedi.
BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı.
Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.