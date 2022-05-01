Kevin N'Koudou Kayserispor Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE N'KOUDOU'NUN AÇIKLAMALARI:

Sezon bitiyor, son 3 maçımız kaldı. Geriden inanılmaz geldik, çok iyi reaksiyon gösterdik ve maçı çevirdik. Her zaman yapmamız gereken şeyi yaptık.

Bu sezon sakatlıklar yüzünden iyi bir sezon geçiremedim ama çok şükür geri döndüm. Fenerbahçe maçına motive olacağım. Hocamız en iyi 11'i kurar. Bu hocamızın kararı. İlk 11'de de yedekte de olsam hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışacağım. Beşiktaş için her zaman elimden geleni yapacağım.