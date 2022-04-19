Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

Arsenal'in sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız golcüsü Alexandre Lacazette birçok kulüple transfer görüşmesinde bulunduğunu açıkladı.
Arsenal'in sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız golcüsü Alexandre Lacazette birçok kulüple transfer görüşmesinde bulunduğunu açıkladı.
Fransız basınından Canal Plus'a konuşan Lacazette, tekliflere açık olduğunu ve henüz geleceğine ilişkin net bir karar vermediğini söyledi.
"LYON'U GERİ ÇEVİRMEM"
Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok.
Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalı uzun zaman oldu ki bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı. " ifadelerini kullandı.
Lacazette, 2017'de 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Bu sezon içerisinde önemli katkılar veren 30 yaşındaki forvet; çıktığı 31 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.