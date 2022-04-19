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Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Alexandre Lacazette ismi gündeme gelmişti. Bir süredir siyah-beyazlıların peşinde olduğu yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan ayrılacak olan Lacazette, yeni adresiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve yaşanan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 16:01
Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

Arsenal'in sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız golcüsü Alexandre Lacazette birçok kulüple transfer görüşmesinde bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

Fransız basınından Canal Plus'a konuşan Lacazette, tekliflere açık olduğunu ve henüz geleceğine ilişkin net bir karar vermediğini söyledi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

"LYON'U GERİ ÇEVİRMEM"
Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalı uzun zaman oldu ki bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı. " ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

Lacazette, 2017'de 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Bu sezon içerisinde önemli katkılar veren 30 yaşındaki forvet; çıktığı 31 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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