Beşiktaş'ın gündemindeki Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması! "Görüşeceğim"

Fransız basınından Canal Plus 'a konuşan Lacazette, tekliflere açık olduğunu ve henüz geleceğine ilişkin net bir karar vermediğini söyledi.

"LYON'U GERİ ÇEVİRMEM"

Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok.



