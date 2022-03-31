05.30’da işbaşı yapıyor

Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümüne katılan Başkan Ahmet Nur Çebi, burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili ilk görüşlerini belirten Başkan Çebi, "Buraya gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.30- 06.00'sında işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi şöyle devam etti: "Maalesef 2 çok değerli Beşiktaşlı hocamızın, takıma zarar vermemek adına yapmış oldukları fedakarlıklar sonucu değişim oldu. Yeni hocamız geldi ve inanın bu seçim çok zor oldu. Bazı Beşiktaşlılar var. Sadece kazandığın gün sizi alkışlıyor ve hocanızı göklere çıkartıyor. Bir gün sonra aynı kişi aynı hocayı yerin altına alabiliyor. Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez. Sabırlı olmalıyız."

KUPA VERMEZLER!

Başkan Çebi, geçen seneyi 4 kupayla kapattıklarını belirterek, "Geçen sene 4 kupa aldık. Hepsi önemliydi ama kadın futbol takımımızın aldığı kupa oldukça önemliydi. Bu sene de başarılı gidiyoruz. Kadın futbolunda herhalde uzun yıllar kupaları başkalarına vermeye niyetimiz yok" dedi.

TEMİZ YÜZLER BİZDE

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Çebi, "Beşiktaş'ın gerçekten halk yüzü, vicdanlı yüzü, milliyetçi, demokrat yüzü var. Yani her türlü temiz yüz bizde var. Siyasete çok fazla bulaşmayız ama siyasilerimize değer veririz. İyi Belediye başkanlarına, Fenerbahçeli olsalar dahi değer veririz. Çünkü bizim için önemlidirler" ifadelerini kullandı.