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TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

Spor haberi... Süper Lig'de sezon sonuna gelinirken, çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz günlerde milli takıma veda eden tecrübeli oyuncu için eski takımı Beşiktaş'ın çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:00
TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde oynan Portekiz maçının ardından Milli Takım'a veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa'ya veda etmeye hazırlanırken, Beşiktaş'ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

Hürriyet'in haberine göre; 2 sezondur formasını giydiği Lille ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Burak'ın futbolu aynı zamanda kongre üyesi olduğu siyah beyazlı takımda bırakması için Beşiktaş cephesinde çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

Yönetim daha önce 2 farklı dönemde takımda görev alan 37 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni sezonda yeniden Beşiktaş formasını giymesi için ikna turlarına start verecek.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

İLK DÖNEMİ BAŞARISIZ GEÇMİŞTİ
Altyapısından yetiştiği Antalya'dan 2006-07 sezonu öncesi 21 yaşında Beşiktaş'a Transfer olan Burak Yılmaz için siyah beyazlılardaki ilk buluşma hiç de iyi sonuçlanmadı. 2 sezonda 55 resmi maça çıkan yıldız futbolcu sadece 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

Sonrasında Manisa, Fenerbahçe ve Eskişehir'de umduğunu bulamayan Burak sonrasında yükselişe geçti. 2.5 yıl forma giydiği Trabzon'da gol krallığı yaşarken 7 milyon Euro'ya gittiği Galatasaray'da da grafiğindeki yükseliş sürdü. Ardından Çin macerası sonrası soluğu yeniden Trabzon'da alan milli futbolcunun Ocak 2019'da Beşiktaş'a dönüşü muhteşem oldu.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

BEŞİKTAŞ'A BİR DÖNDÜ, PİR DÖNDÜ
Yarım sezonda Beşiktaş ile 15 Süper Lig mücadelesine çıkan Burak Yılmaz 11 gol, 1 asistle 12 gole direkt katkı verdi. Sonraki sezon ligde 25 maçta 13 gol, 7 asistle şov yaparken, kupada çıktığı tek maçta da 1 gol, 1 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

1.5 sezonda ortaya koyduğu performans sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Burak Yılmaz, alacaklarını bırakarak Lille'in yolunu tutarken Fransa'daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. 2020-21'de çıktığı 33 resmi maçta 18 gol, 5 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

Fransa dönüşünde en az 1 yıl daha yeşil sahalarda mücadele edip aktif futbol yaşamına noktayı koymayı planlayan tecrübeli futbolcunun dönmesini başkan Ahmet Nur Çebi'nin de çok istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Çalışmalar başladı! Burak Yılmaz Beşiktaş'a...

Burak, Süper Lig'de üst üste 2 sezonda gol krallığı yaşadı. 2011-12'de Trabzon ile 33 gol atarken, 2012-13'te Galatasaray ile 24 gol atıp Süper Lig'in zirvesine çıkmayı başardı.

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