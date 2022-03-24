‘Başarı şansı daha yüksek’

İkinci başkan Adnan Dalgakıran, Valerien İsmael ile anlaşılması eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi. Dalgakıran, "Kariyer sahibi teknik direktör ve oyuncuların riski, kariyer sahibi olmak isteyenlerden daha fazladır. Biz kulüplerimizin yetenekleri önceden keşfetme kabiliyetlerini geliştirmeliyiz" dedi.
İkincibaşkan Adnan Dalgakıran, Valerien İsmael ile anlaşılması eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi. Dalgakıran, "Kariyer sahibi teknik direktör ve oyuncuların riski, kariyer sahibi olmak isteyenlerden daha fazladır. Biz kulüplerimizin yetenekleri önceden keşfetme kabiliyetlerini geliştirmeliyiz" dedi.