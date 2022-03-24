Haberler Beşiktaş ‘Başarı şansı daha yüksek’

‘Başarı şansı daha yüksek’

İkinci başkan Adnan Dalgakıran, Valerien İsmael ile anlaşılması eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi. Dalgakıran, "Kariyer sahibi teknik direktör ve oyuncuların riski, kariyer sahibi olmak isteyenlerden daha fazladır. Biz kulüplerimizin yetenekleri önceden keşfetme kabiliyetlerini geliştirmeliyiz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
‘Başarı şansı daha yüksek’
İkinci başkan Adnan Dalgakıran, Valerien İsmael ile anlaşılması eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi. Dalgakıran, "Kariyer sahibi teknik direktör ve oyuncuların riski, kariyer sahibi olmak isteyenlerden daha fazladır. Biz kulüplerimizin yetenekleri önceden keşfetme kabiliyetlerini geliştirmeliyiz" dedi.
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