Haberler Beşiktaş Domagoj Vida için yeni sözleşme açıklaması! Menajeri konuştu

Domagoj Vida için yeni sözleşme açıklaması! Menajeri konuştu

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın menajeri konuştu. Vida'nın menajeri yaptığı açıklamada, önceliklerinin Beşiktaş olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 16:37
Domagoj Vida için yeni sözleşme açıklaması! Menajeri konuştu

Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdaki geleceği şu an için belirsiz olan Domagoj Vida için menajeri Uğur Avadan Radyospor'a konuştu.

"ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ"

Uğur Avadan, Beşiktaş'la sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek "Daha bir sonuca varılmadı ama her iki taraf da iyi niyet çerçevesinde hareket ediyor. Vida'nın performansı da her geçen hafta yükseliyor. Sözleşmesi Mayıs 31'de bitiyor. Daha zamanımız var. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için Avrupa'da bir takımla anlaşma yapabilir ama Vida'nın önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'la yeni sözleşme koşullarının oluşmayacağına kanaat getirdiği vakit, başka opsiyonları düşünür" dedi.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 maça çıkan Hırvat savunma oyuncusu bir kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın Sivas maçı kamp kadrosu belli oldu! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika: Domenec Torrent'ten dikkat çeken Barcelona sözleri! "En kötüsüydü"
Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi kura! Barcelona İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor