ABD Larin’i gözüne kestirdi

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Larin için MLS ekibi Atlanta United FC'nin devreye giriyor. Cyle Larin için "MLS gibi bir ligde değerini katlar" değerlendirmesinde bulunan Atlanta, oyuncunun Dünya Kupası sonrasında değerini artıracağını düşünerek bu transferi karlı bir yatırım olarak değerlendiriyor.
Beşiktaş'tageleceği belirsizliğini koruyan Larin için MLS ekibi Atlanta United FC'nin devreye giriyor. Cyle Larin için "MLS gibi bir ligde değerini katlar" değerlendirmesinde bulunan Atlanta, oyuncunun Dünya Kupası sonrasında değerini artıracağını düşünerek bu transferi karlı bir yatırım olarak değerlendiriyor. Kulüp temsilcilerinin Larin için teklif sunacağı bildirildi.