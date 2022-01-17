BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İbrahim Üzülmez'den Sergen Yalçın yorumu! "Ayrılık hayırlı oldu"

İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının iki taraf için de hayırlı olduğunu söyledi. Bol'ca Futbol adlı programa katılan Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu Üzülmez, Beşiktaş ve diğer Süper Lig takımları hakkında önemli tespitlerde bulundu.

İbrahim Üzülmez, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılığı sürecine değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki olumsuz tablo, Sergen hocayı da, takımı da yıprattı. Ayrılık Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu. Kulübün kapıları Sergen hocaya her zaman açıktır, daha güçlü döneceğini düşünüyorum" dedi. Teknik direktörlük kariyeri ile ilgili konuşan Üzülmez, "Bana ne hikmetse yapılanma içinde olan takım gelmedi. Ben başka işlere girmediğim için, anlaşılmaz adam deniyor" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile Gençlerbirliği'nde beraber çalıştığını hatırlatan İbrahim Üzülmez, "Başkan İlhan Cavcav ile aramızı bulmuştur. Çok iyi bir kaptandı. Süper Lig'de çalıştıysam Ahmet Çalık'ın büyük etkisi vardır" diye konuştu.