Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Fenerbahçe derbisi motivasyonu! İşte o sözler

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından, Kayserispor maçına U19 takımı teknik direktörü Önder Karaveli ile çıkan siyah-beyazlılar, haftalar sonra 3 puan alındı. F.Bahçe karşısına da Karaveli önderliğinde çıkacak olan Kara Kartal'da tek hedef Kadıköy'de zaferle ayrılarak hem galibiyet serisini başlatmak, hem de ezeli rakibiyle puanları eşitlemek.



Beşıktaş'ın teknik sorumluluğunu üstlenen Önder Karaveli de oyuncularıyla yaptığı son toplantıda bu maçın önemini anlattı. Karaveli, "Sıkıntılı günler geride kaldı. Kayseri maçındaki geri dönüşünüzle bunu kanıtladınız. Şimdi sırada 2021'in son derbisi var. Maçın Kadıköy'de olması sizi korkutmasın. Böylesine önem derecesi yüksek maçları kazanmak, Beşiktaş'ın genlerinde var. Sahaya çıkın ve gücünüzü gösterin. Alınacak bir galibiyet hem puan hem de moral-motivasyon açısından bize büyük güç katar" diye konuştu.



CEZALILAR GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta kart cezaları biten oyuncular derbide forma giyebilecek. Sarı kart cezaları nedeniyle Kayseri maçında oynayamayan Josef ve Welinton ile birlikte, kırmızı kart cezalısı Necip de bu akşam görev yapabilecek.



ALEX, MERT VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda yaşanan çarpışma sonucunda burun kemiği kırılan Umut Meraş'ın durumu ise bugün belli olacak.