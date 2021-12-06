Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

Süper Lig'in ilk 15 haftasında zirvenin 18 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ocak ayı için transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Michy Batshuayi’den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın vatandaşı Divock Origi'ye kanca attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Batshuayi'den verim alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için gözünü yine Premier Lig'e çevirdi. Siyah- beyazyı takımın listesine eklediği ilk isimse Liverpool'un 26 yaşındaki forveti Divock Origi... Ancak Beşiktaş'ın Origi transfer hamlesi biraz çetrefilli olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

Belçikalı Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiralayan Kara Kartallar, parasını ödeyeceği Batshuayi'yi Liverpool'a önerecek. Karşılığında ise Origi'yi isteyecek. Liverpool kabul ederse sezon sonunda Batshuayi Chelsea'ye dönecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

KARARI ORIGI VERECEK
Origi ile hala sözleşme yenilemeyen Liverpool'un bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor. Liverpool yönetimi, şu an için kadroda düşünmedeği Origi'nin yerine ücretini Beşiktaş'ın ödediği Batshuayi'yi tercih edebilir. Bu sezon ligdesadece 3 maçta forma giyebilen Origi'nin cevabı da belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

1.85 boyundaki forvet, ya Beşiktaş'a gelip sezon sonu Liverpool ile sözleşme yenileyecek ya da İngiliz ekibinin vazgeçmesiyle Beşiktaş'la devam etme seçeneği olacak. Batshuayi'nin Beşiktaş'ta 15 maçta 4 gol, 1 asist üretmesi üstünün çizilmesine neden oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

SAKATLIK SIKINTISI
Son dönemde sakatlıklardan başını kaldıramayan Beşiktaş için Origi doğru bir tercih olabilir. Çünkü Belçikalı kolay sakatlanmıyor. Son olarak 2019-20 sezonunda ayak bileğinden sakatlanan golcü kısa sürede sahalara döndü. Son 6 yılda 139 günü sakatlıkla geçirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

LİSTE KABARACAK
Devre arası öncesi Origi hamlesine başlaması beklenen Beşiktaş yönetimi, aday listesi için farklı isimleri de araştırıyor. Devre arasında golcü transferinin zor olması nedeniyle genelde takımında fazla şans bulamayan ve sözleşme bitiş süresi yakın isimlere yöneliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor