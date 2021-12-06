BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yeni Belçikalı! Batshuayi'nin yerine Divock Origi

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Batshuayi'den verim alamayan Beşiktaş , forvet takviyesi için gözünü yine Premier Lig'e çevirdi. Siyah- beyazyı takımın listesine eklediği ilk isimse Liverpool'un 26 yaşındaki forveti Divock Origi ... Ancak Beşiktaş'ın Origi transfer hamlesi biraz çetrefilli olacak.

KARARI ORIGI VERECEK

Origi ile hala sözleşme yenilemeyen Liverpool'un bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor. Liverpool yönetimi, şu an için kadroda düşünmedeği Origi'nin yerine ücretini Beşiktaş'ın ödediği Batshuayi'yi tercih edebilir. Bu sezon ligdesadece 3 maçta forma giyebilen Origi'nin cevabı da belirleyici olacak.