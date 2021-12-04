N’Koudou şoku

Galibiyeti kaçıran Beşiktaş bir de sakatlık krizi yaşadı. Oyuna 67. dakikada dahil olan Kevin N'Koudou, uzatma dakikalarında yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılan Fransız kanat oyuncusu, mücadelenin son düdüğüyle birlikte soyunma odasına sedyeyle götürüldü. Tecrübeli kramponun dizinden bir sakatlık yaşadığı kaydedildi. 26 yaşındaki yıldızın son durumu bugün çekilecek MR'ı sonrası netlik kazanacak. N'Koudou, bu sezon yine uzun bir sakatlık geçirip 55 gün sahalardan uzak kalmış ve 11 karşılaşmada forma giyememişti. Mert'ten sonra bir de N'Koudou'nun sakatlanması camiada moralleri iyice bozdu.