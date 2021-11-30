Beşiktaş'tan teknik direktör hamlesi! Abel Ferreira ile temasa geçildi

Şampiyonlar Ligi'nde beklenen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası zirveyle ara açıldı. Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda hayal kırıklığı yaşandı.



Giresunspor'a farklı mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmış ancak yönetimle yapılan görüşmeden 'yola devam' kararı çıkmıştı. Bütün bunlar yaşanırken Brezilya basınından, teknik direktör konusunda gündem yaratan bir iddia geldi.

ABEL FERREIRA İDDİASI!

Brezilya basınından globo'nun haberinde, Beşiktaş yönetiminin Portekizli teknik direktör Abel Ferreira ile temasa geçtiği iddia edildi.



AL-NASSR'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!

Brezilya ekibi Palmeiras ile Libertadores kupasını kazanan 42 yaşındaki çalıştırıcının, Suudi Arabistan Ligi'nden Al-Nassr'ın teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Beşiktaş haricinde, ABD'den bazı kulüplerin de Abel Ferreira ile ilgilendiği ifade edildi.

SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!

Portekizli teknik direktör Abel Ferreira sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.