Sporting Lizbon - Beşiktaş: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la deplasmanda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İstanbul'da oynanan maçta da rakibine 4-1 yenilmişti.

Sporting'e üç puanı getiren golleri 31 ve 38'de Pedro Gonçalves, 41'de Paulinho ile 56'da Sarabia kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş grupta yine puanla tanışamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sporting ise puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.