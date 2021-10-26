Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu Galatasaray derbisinde devleşti! Vida'dan teşekkür

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen derbisinde Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'a Vodafone Park'ta şans tanımadı. Siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırırken karşılaşmanın yıldızlarından biri de Ersin Destanoğlu oldu. 80. dakikada yaşanan pozisyonda meşin yuvarlak Halil Dervişoğlu'nun önünde kaldı. 20 yaşındaki eldiven mükemmel bir plonjon yaparak boş kaleye giden topu tutmayı başardı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonun hemen öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda Domagoj Vida'nın topu elle kesmesine penaltı çaldı. Mostafa Mohamed topun başında geçti ancak Ersin Destanoğlu soyadı gibi kalesinde bir kez daha devleşti. Genç eldiven son ana kadar bekleyin Mısırlı forvete engel oldu. Kartal'ın 3 puanı kazanmasında kritik rol oynadı. Mücadele sonunda takım arkadaşları Ersin Destanoğlu'nu tebrik etti.

ERSİN'E TEŞEKKÜRLER

Topun eline çarptığı pozisyondan sonra Galatasaray'ın penaltı kazanmasına sebep olan Vida'dan Ersin'e teşekkür… Mohamed'in penaltısında doğru köşeyi tahmin eden ve gole izin vermeyen Ersin'e ilk koşan oyuncu olan Vida, takım arkadaşına sarıldı ve tebrik eden ilk isimdi.