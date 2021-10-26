Asistli açılış

Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Umut Meraş, siyahlı-beyazlı formayla ligde siftah yaptı. Daha önce Ajax ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başlayan 25 yaşındaki sol bek ligde ise Galatasaray karşılaşmasına kadar 11'de görev alamamıştı. Altay ve Sivasspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Umut Meraş, ligde Galatasaray derbisiyle ilk kez 11'de görev yapmış oldu. Umut dün akşam Beşiktaş formasıyla ilk asistine de imza attı. Savunmanın solunda görev yapan Umut Meraş, Larin'in kafayla attığı golde gol pasını veren isim olmayı başardı.