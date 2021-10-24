Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.