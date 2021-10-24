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Derbiye özel prim

Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 06:50
Derbiye özel prim
Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.
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