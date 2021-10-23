Tolgay iddiası!

Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen tecrübeli orta saha Tolgay Ali Arslan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde ayrıca 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşüldüğü vurgulandı. Tuttoudinese sitesinde yayınlanan haberde "Beşiktaş Tolgay Arslan'ın izinde" başlığı ile servis edildi. Döneceği öne sürüldü.
Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen tecrübeli orta saha Tolgay Ali Arslan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde ayrıca 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşüldüğü vurgulandı. Tuttoudinese sitesinde yayınlanan haberde "Beşiktaş Tolgay Arslan'ın izinde" başlığı ile servis edildi. Döneceği öne sürüldü.