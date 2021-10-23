Haberler Beşiktaş Tolgay iddiası!

Tolgay iddiası!

Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen tecrübeli orta saha Tolgay Ali Arslan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde ayrıca 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşüldüğü vurgulandı. Tuttoudinese sitesinde yayınlanan haberde "Beşiktaş Tolgay Arslan'ın izinde" başlığı ile servis edildi. Döneceği öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Tolgay iddiası!
Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen tecrübeli orta saha Tolgay Ali Arslan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde ayrıca 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşüldüğü vurgulandı. Tuttoudinese sitesinde yayınlanan haberde "Beşiktaş Tolgay Arslan'ın izinde" başlığı ile servis edildi. Döneceği öne sürüldü.
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