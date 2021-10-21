N’Sakala kızağa çekildi

Beşiktaş'ta son dönemde alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın, ilk cezayı formsuz bir sezon geçiren N'Sakala'ya kesti. Genç teknik adam, son dönemdeki kötü performansı sonrası 31 yaşındaki sol beki kızağa çekme kararı aldı. N'Sakala'nın teknik heyetin kararı sonrası takımdaki 3. sol bek olacağı ifade edilirken, forma mücadelesinde Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş bir adım öne çıktı.
Beşiktaş'ta son dönemde alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın, ilk cezayı formsuz bir sezon geçiren N'Sakala'ya kesti. Genç teknik adam, son dönemdeki kötü performansı sonrası 31 yaşındaki sol beki kızağa çekme kararı aldı. N'Sakala'nın teknik heyetin kararı sonrası takımdaki 3. sol bek olacağı ifade edilirken, forma mücadelesinde Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş bir adım öne çıktı.