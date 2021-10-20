Mücadele var ama sonuç yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok istemelerine, mücadelelerine rağmen şanssız bir sonuç aldıklarını kaydetti. Siyahbeyazlı hoca, "Oyuna çok iyi baskı ile başladık. Bu sırada önemli pozisyonlar bulduk ancak şanssızlık nedeniyle değerlendiremedik. Rakibimiz ise benzer iki golle öne geçip üstünlüğünü korudu. Bu goller de direncimizi düşürdü. Berabere de bitebilirdi, daha farklı da kaybedebilirdik ama mücadelemiz iyiydi" şeklinde konuştu.



DERBİYİ DÜŞÜNECEĞİZ

Oyuncularının performansından memnun olduğunun da altını çizen tecrübeli teknik adam, "Artık Avrupa Ligi için uğraşacağız. Kalan maçlarımızda en iyisini yapmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı. Bu maçı hemen unutmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, "Şu anda lige odaklanma zamanı. Önümüzde zorlu bir Galatasaray derbisi var. O sınava en iyi şekilde hazırlanıp hem lig yarışına ağırlık koymak hem de bu kötü sonucu unutturup taraftarımızı mutlu etmek amacındayız" diye konuştu.