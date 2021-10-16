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Yarım saat geç geldi

Beşiktaş takımı zorlu maça yarım saat geç geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maça zor yetişti. Saat 19.00'da stadyumda olmayı planlayan siyah-beyazlılar, yoğun trafik nedeniyle 30 dakika geç geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Yarım saat geç geldi
Beşiktaş takımı zorlu maça yarım saat geç geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maça zor yetişti. Saat 19.00'da stadyumda olmayı planlayan siyah-beyazlılar, yoğun trafik nedeniyle 30 dakika geç geldi. Hemen ısınmaya çıkan siyah-beyazlılar maça zor yetişti.
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