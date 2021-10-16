Beşiktaş takımı zorlu maça yarım saat geç geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maça zor yetişti. Saat 19.00'da stadyumda olmayı planlayan siyah-beyazlılar, yoğun trafik nedeniyle 30 dakika geç geldi.
Beşiktaş takımı zorlu maça yarım saat geç geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maça zor yetişti. Saat 19.00'da stadyumda olmayı planlayan siyah-beyazlılar, yoğun trafik nedeniyle 30 dakika geç geldi. Hemen ısınmaya çıkan siyah-beyazlılar maça zor yetişti.