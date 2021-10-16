Süper ikili yetmedi

Milli ara sonrası Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrılırken yeni yıldızlarının golleri yenilgiyi önlemeye yetmedi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alex Teixeira, ikinci yarının başında oyuna girip farkını ortaya koydu. 59. dakikada kaleci Volkan'ın uzaklaştıramadığı boşta kalan topu ağlara yollayıp Kartal'a beraberliği getirdi. Teixeira bu sezon 5. kez giydiği siyah-beyazlı formayla 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.



LİGDEKİ 4'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI



Skora etki eden diğer isimse Michy Batshuayi oldu. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren bitmez bir enerjiyle mücadele eden Belçikalı forvet, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geldi. Şık bir vuruşla durumu 3-2 yaptı ancak bu gol puan için yeterli olmadı. 28 yaşındaki futbolcu da böylece Beşiktaş'ta çıktığı 7. lig maçında gol sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Batshuayi, maç sonrası bireysel hatalar sonucu goller yediklerini belirtip üzgün olduklarını dile getirdi.



GÜVEN BU KEZ ETKİSİZDİ



Son haftalardaki yükselen performansı nedeniyle dünkü maça 11 başlayan Güven Yalçın bu kez bekleneni veremedi. Genç forvet, ilk 45 dakika sahada kalırken şut girişimlerinde başarısız oldu. Bencilce attığı şutlarla arkadaşlarını da kızdırdı. Murat Şahin de ikinci yarıya başlarken Larin'e forma verip Güven'i kenara aldı. Güven yüzde 87 pas isabeti ile oynadı.

DIŞARDAN EN GOLCÜSÜ



Beşiktaş, bu sezon ceza sahası dışından en çok gol bulan takım oldu. Siyah beyazlılar, bu alanda 5 golle başı çekti. Alex Teixeira 2 gol atarken, Ghezzal, Batshuayi ve Josef birer gol kaydetti.