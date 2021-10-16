Oğuzhan Özyakup 3. dalyasını yaptı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı. Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-13 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı. Kulübün resmi sitesi de, takım kaptanlığına kadar yükselen Oğuzhan için 300. maç paylaşımı yaptı. Oğuzhan, ikinci yarıda yerini Alex Teixeira'ya bıraktı.