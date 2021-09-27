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Sivas maçı Başakşehir’de olabilir

Vodafone Park'ın zeminin futbolcuların sakatlığına sebep olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların, Süper Lig'de 2 Ekim'deki Sivasspor karşılaşmasını farklı bir stadyumda oynamak istediği öğrenildi. Gündeme ilk olarak Kocaeli'nin stadının geldiği ancak aynı tarihte Kocaeli-İstanbul maçı olduğu için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ön plana çıktığı kaydedildi. Gelişmeler bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Sivas maçı Başakşehir’de olabilir
Vodafone Park'ın zeminin futbolcuların sakatlığına sebep olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların, Süper Lig'de 2 Ekim'deki Sivasspor karşılaşmasını farklı bir stadyumda oynamak istediği öğrenildi. Gündeme ilk olarak Kocaeli'nin stadının geldiği ancak aynı tarihte Kocaeli-İstanbul maçı olduğu için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ön plana çıktığı kaydedildi. Gelişmeler bekleniyor.
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