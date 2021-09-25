Futbol cezayı keser

ROTASYONA MECBURUZ
Zorlu bir sürecin içinden geçtiklerini belirten Yalçın, "Çözümler yaratmamız gerekiyor. Bu oyuncu sakatlıkları devam edecek gibi görünüyor. En kısa sürede toparlanıp sağlam kadro ile devam edeceğiz. Pjanic'in Ajax'a karşı oynayacağını zannetmiyorum. (Sakatlıklarla ilgili) Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınızda kolay değil... Rotasyon yapıyoruz vay öyle mi oynanır, böyle mi oynanır diyorlar dışarıda. Herkesi oynatmak zorundayız çünkü biz bir takımız" ifadelerini kullandı.