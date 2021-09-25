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Futbol cezayı keser

Sergen Yalçın basit hatalarla kaybettiklerini söyledi. "İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti. Farkı artırabilecekken pozisyon vermeden 2 gol yedik. Futbol cezayı kesiyor. Sakatlıklara çözüm üretmeliyiz"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Futbol cezayı keser
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Altay ve Mustafa hocayı tebrik ediyorum. Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ikinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti. Golden sonra farkı artırabilecek pozisyonları yakaladık. Ama basit hatalarda futbol hemen cezayı kesiyor. Çok basit hatalar yaptık. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 tane gol yedik. Bizim kazanıp devam edebileceğimiz bir oyundu ama kaybettik. Üzgünüz." dedi.

ROTASYONA MECBURUZ

Zorlu bir sürecin içinden geçtiklerini belirten Yalçın, "Çözümler yaratmamız gerekiyor. Bu oyuncu sakatlıkları devam edecek gibi görünüyor. En kısa sürede toparlanıp sağlam kadro ile devam edeceğiz. Pjanic'in Ajax'a karşı oynayacağını zannetmiyorum. (Sakatlıklarla ilgili) Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınızda kolay değil... Rotasyon yapıyoruz vay öyle mi oynanır, böyle mi oynanır diyorlar dışarıda. Herkesi oynatmak zorundayız çünkü biz bir takımız" ifadelerini kullandı.
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