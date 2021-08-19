Beşiktaşlı Adem Ljajic için transfer teklifi yolda! Göztepe...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz Pazartesi günü gözden çıkardığı ve kadro dışı bıraktığı Sırp futbolcu Adem Ljajic'e Süper Lig'den talip çıktı.



Siyah beyazlı futbolcu uzun süredir form düşüklüğü yaşıyor ve kadroya giremiyordu. Beşiktaşlı kurmaylar, aldığı yüksek maaş nedeniyle "Kendine takım bul" dediği Adem Ljajic'e kapıyı göstermişti.



GÖZTEPE İSTEDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman'ın, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i yönetimden istediği ifade edildi.



Bu talebin ardından Göztepe, Adem Ljajic'in menajeriyle transfer için nabız yoklamaya başladı.