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Beşiktaşlı Adem Ljajic için transfer teklifi yolda! Göztepe...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Sırp yıldız Adem Ljajic'i kadro dışı bırakmış ve oyuncunun yetkililerine "Kendinize takım bulun" mesajını iletmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Adem Ljajic'e transfer teklifi geldi. İzmir temsilcisi Göztepe, Adem Ljajic'e talip oldu. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:58
Beşiktaşlı Adem Ljajic için transfer teklifi yolda! Göztepe...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz Pazartesi günü gözden çıkardığı ve kadro dışı bıraktığı Sırp futbolcu Adem Ljajic'e Süper Lig'den talip çıktı.

Siyah beyazlı futbolcu uzun süredir form düşüklüğü yaşıyor ve kadroya giremiyordu. Beşiktaşlı kurmaylar, aldığı yüksek maaş nedeniyle "Kendine takım bul" dediği Adem Ljajic'e kapıyı göstermişti.

GÖZTEPE İSTEDİ
Yaşanan bu gelişmenin ardından Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman'ın, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i yönetimden istediği ifade edildi.

Bu talebin ardından Göztepe, Adem Ljajic'in menajeriyle transfer için nabız yoklamaya başladı.

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