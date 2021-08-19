Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi: Tek hedefim...

Beşiktaş'ın, İngiltere Preimer Lig devi Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, canlı yayında basına açıklamalarda bulundu.



Yıldız golcünün açıklamalarından öneml notlar şu şekilde oldu;



"N'Koudou iyi bir takımımızın olduğundan bahsetmişti, hedefleri olan bir kulüp olduğunu söylemişti.

Benim şu an tek hedefim cumartesi günü gol atıp, takımıma galibiyet kazandırmak.

Sadece N'Koudou ile konuştum. Süper Lig'in kalitesi ile ilgili bir bilgim yok, yaşayarak öğreneceğim. Birçok büyük kulüpte görev aldım, bana göre Beşiktaş'ta o takımlar gibi büyük bir ekip.

Zamanla takıma adapte olacağım ve en iyisini vermeye çalışacağım."