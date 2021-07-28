Pandemi borçları yükseltti

Beşiktaş'ta Denetleme Kurulu raporunu verdi. Mali yılın ilk döneminde Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 726 milyon lira oldu. 31 Mayıs 2020'de Futbol Yatırım AŞ'nin toplam borcu 2 milyar 702 milyon liraydı. Pandemi dönemini de kapsayan 9 aylık süreçte şirketin borcu 387 milyon lira yükseldi.
Beşiktaş'ta Denetleme Kurulu raporunu verdi. Mali yılın ilk döneminde Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 726 milyon lira oldu. 31 Mayıs 2020'de Futbol Yatırım AŞ'nin toplam borcu 2 milyar 702 milyon liraydı. Pandemi dönemini de kapsayan 9 aylık süreçte şirketin borcu 387 milyon lira yükseldi.