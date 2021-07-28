Costa'ya iyi teklif

Beşiktaş'ta Diego Costa ile ilgili iddialar devam ediyor. Sport İtalia, golcü futbolcunun Bologna'ya önerildiğini ancak reddedildiğini ifade ederken; haberde Beşiktaş'ın Costa için en iyi teklifi yapan kulüp olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta Diego Costa ile ilgili iddialar devam ediyor. Sport İtalia, golcü futbolcunun Bologna'ya önerildiğini ancak reddedildiğini ifade ederken; haberde Beşiktaş'ın Costa için en iyi teklifi yapan kulüp olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro'luk bir sözleşme teklif ettiği açıklandı.