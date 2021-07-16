Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

Kenan Karaman'la anlaşarak ilk forvet transferini yapan Beşiktaş, ikinci santrfor için uzun süredir Diego Costa ile görüşüyordu. Hatta İspanyol forvet ile büyük oranda el sıkışıldı. Ancak Costa'nın bitmek bilmeyen istekleri Beşiktaş yönetimini iyice bıktırdı ve rota tekrar Hollandalı forvet Luuk de Jong'a döndü.

Buna göre siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Sevilla ile tekrar masaya oturup kiralama teklifini yineledikleri bildirildi. De Jong'un yıllık 2.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol kulübüne yarı yarıya maaş ödemesi teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonu teklif edildiği kaydedildi. Sevilla'nın De Jong için hiçbir teklif almaması transferde en büyük artı.