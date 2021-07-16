Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın yerine golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ilk olarak Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'yı gündemine almıştı. Ancak İspanyol futbolcunun bitmek bilmeyen istekleri sonrası rotasını değiştiren siyah-beyazlılar, bu kez de Sevilla'nın golcüsü Luuk de Jong'u gözüne kestirdi. Beşiktaş, 30 yaşındaki Hollandalı santrfor için İspanyol ekibine kiralama teklifinde bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

Kenan Karaman'la anlaşarak ilk forvet transferini yapan Beşiktaş, ikinci santrfor için uzun süredir Diego Costa ile görüşüyordu. Hatta İspanyol forvet ile büyük oranda el sıkışıldı. Ancak Costa'nın bitmek bilmeyen istekleri Beşiktaş yönetimini iyice bıktırdı ve rota tekrar Hollandalı forvet Luuk de Jong'a döndü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

Buna göre siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Sevilla ile tekrar masaya oturup kiralama teklifini yineledikleri bildirildi. De Jong'un yıllık 2.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol kulübüne yarı yarıya maaş ödemesi teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonu teklif edildiği kaydedildi. Sevilla'nın De Jong için hiçbir teklif almaması transferde en büyük artı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

4. FORVET OLMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir diğer etken de 30 yaşındaki futbolcunun da Sevilla'dan ayrılmak istemesi... Çünkü kadrosunda Munir El Haddadi ve En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

Kulübede oturmak istemeyen 1.88 boyundaki forvet bu nedenle tek talibi olan Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadroda görmek için rapor verdiği De Jong için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun hesaplarına 'Come to Beşiktaş' yorumu yapıyorlar.

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