Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa out Luuk de Jong in!

Kenan Karaman'la anlaşarak ilk forvet transferini yapan Beşiktaş, ikinci santrfor için uzun süredir Diego Costa ile görüşüyordu. Hatta İspanyol forvet ile büyük oranda el sıkışıldı. Ancak Costa'nın bitmek bilmeyen istekleri Beşiktaş yönetimini iyice bıktırdı ve rota tekrar Hollandalı forvet Luuk de Jong'a döndü.
Buna göre siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Sevilla ile tekrar masaya oturup kiralama teklifini yineledikleri bildirildi. De Jong'un yıllık 2.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol kulübüne yarı yarıya maaş ödemesi teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonu teklif edildiği kaydedildi. Sevilla'nın De Jong için hiçbir teklif almaması transferde en büyük artı.
4. FORVET OLMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir diğer etken de 30 yaşındaki futbolcunun da Sevilla'dan ayrılmak istemesi... Çünkü kadrosunda Munir El Haddadi ve En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek.