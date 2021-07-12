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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Lens, Boyd ve Douglas'ı takımda düşünmüyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yeni yabancı kuralına göre hareket eden siyah beyazlılarda yabancı oyuncuların fazlalığı yönetimi düşündürürken teknik direktör Sergen Yalçın, Lens, Boyd ve Douglas'ı istemediğini yönetime iletti. İşte detaylar... (Son dakika BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:47
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Lens, Boyd ve Douglas'ı takımda düşünmüyor!

Önümüzdeki sezon 8+6 yabancı kuralı geçerli olacak Süper Lig'de yine şampiyonluk için mücadele edecek olan siyah-beyazlılarda, 12 yabancı oyuncu bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Lens, Boyd ve Douglas'ı takımda düşünmüyor!

Diego Costa, Ghezzal ve Rosier transferlerinde büyük aşama kaydeden Beşiktaş'ta 3 ismin de kadroya dahil olması durumunda sayı 15'e yükselecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Lens, Boyd ve Douglas'ı takımda düşünmüyor!

Bu durumda Kartal gözden çıkardığı isimlerle vedalaşmanın yollarını arayacak. Bu sayı, ikinci golcünün yabancı olması durumunda da artacak.

İşte Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği o isimler;

Douglas
Boyd
Lens

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