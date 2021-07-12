Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Lens, Boyd ve Douglas'ı takımda düşünmüyor!

Önümüzdeki sezon 8+6 yabancı kuralı geçerli olacak Süper Lig'de yine şampiyonluk için mücadele edecek olan siyah-beyazlılarda, 12 yabancı oyuncu bulunuyor.
Önümüzdeki sezon 8+6 yabancı kuralı geçerli olacak Süper Lig'de yine şampiyonluk için mücadele edecek olan siyah-beyazlılarda, 12 yabancı oyuncu bulunuyor.
Diego Costa, Ghezzal ve Rosier transferlerinde büyük aşama kaydeden Beşiktaş'ta 3 ismin de kadroya dahil olması durumunda sayı 15'e yükselecek.
Bu durumda Kartal gözden çıkardığı isimlerle vedalaşmanın yollarını arayacak. Bu sayı, ikinci golcünün yabancı olması durumunda da artacak.
İşte Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği o isimler;