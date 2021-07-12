Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Lens, Boyd ve Douglas'ı takımda düşünmüyor!

Önümüzdeki sezon 8+6 yabancı kuralı geçerli olacak Süper Lig'de yine şampiyonluk için mücadele edecek olan siyah-beyazlılarda, 12 yabancı oyuncu bulunuyor.

Diego Costa, Ghezzal ve Rosier transferlerinde büyük aşama kaydeden Beşiktaş'ta 3 ismin de kadroya dahil olması durumunda sayı 15'e yükselecek.