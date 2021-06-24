Joao Mario seferi başlıyor

Sergen Yalçın'la yapılan sözleşme yenileme görüşmesinde bazı isimler için hocanın fikri soruldu. Gelen haberlere göre, bir süre önce menajeri Federico Pastorello tarafından Beşiktaş'a önerilen Joao Mario da bu isimlerden biriydi. Yalçın'ın Portekizli orta saha oyuncusuna 'olur' verdiği kaydedilirken, siyah-beyazlıların hafta sonu İnter'le resmi girişimlere başlama kararı aldığı bildirildi. Kulübü ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için kiralama alternatifini kullanamayacak olan yönetimin, 28 yaşındaki futbolcu konusunda ne kadarlık bir teklif yapacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Menajer Pastorello daha önce Joao Mario'nun Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğunu bildirmişti.

BEŞİKTAŞ ÖNE ÇIKIYOR

Portekiz'in Record gazetesi de bu gelişmeyi gün gün aktarıyor. Gazete haberinde, İnter kulübünün Portekizli yıldız için 7.5 milyon euro istediğini ileri sürüp transferde öne çıkan kulübün Beşiktaş olduğunu kaydetti. Mario'yu isteyen takımlar arasında Spartak, Villarreal ve Nice'in de olduğu kaydedildi.