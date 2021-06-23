Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-yönetim krizi nasıl çözüldü! İşte tüm yaşananlar

Son dakika spor haberi: 'ta -yönetim krizi nasıl çözüldü! İşte tüm yaşananlar

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta bir süredir devam eden krizinde mutla sona ulaşıldı. Başkan ile asbaşkan , 48 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşüp yeniden anlaşmaya vardı. Peki, bu sürecin başından sonuna neler yaşandı? İşte tüm detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:27
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-yönetim krizi nasıl çözüldü! İşte tüm yaşananlar

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Asbaşkanı , teknik direktör 'la yeni sözleşme konusunda kısa bir görüşme yapmış, Yalçın'ın "Tatilin ardından konuşalım, hallolur" ifadelerinin ardından yönetim beklemeye koyulmuştu. Yalçın'ın tatil dönüşü yapılan görüşmelerde yönetim tecrübeli teknik adama teklifini sunarken, Sergen Yalçın da istediği fiyatı yöneticilere iletmişti. Peki bu süreçte neler oldu? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-yönetim krizi nasıl çözüldü! İşte tüm yaşananlar

'ın yeni sözleşme için ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat şeklindeydi. yönetimi ise başarılı hocaya yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi. Siyah beyazlı yönetim anlaşma sağlanamaması sonrası teklifi 20 milyon TL'ye yükseltirken, aradaki fiyat farkının kapanmasıyla taraflar masaya oturdu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-yönetim krizi nasıl çözüldü! İşte tüm yaşananlar

İPLER BİR ANDA KOPTU!

Ne var ki, ile sürdürülen görüşmeler 19 Haziran'da kesildi. Başkan ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmede orta yol bulunamayınca konuşmaların gergin olduğu ve iplerin de bu görüşmeyle birlikte koptuğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-yönetim krizi nasıl çözüldü! İşte tüm yaşananlar

TAM YETKİ GERGİNLİĞİ

Görüşmelerin tıkanmasında, aradaki fiyat farkının yanı sıra 'ın transfer konusunda 'tam yetki' istemesi de etkili oldu. Geçtiğimiz sezon başında Yalçın'ın istediği N'Sakala ve Welinton alınırken, Nazım Sangare ve diğer transfer talepleri ise kabul görmemişti. Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın transferde tam yetki isterken, bu talebe yönetim sıcak bakmadı. Yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle görüşülmesi ancak yetkinin yönetimde olması kararlaştırıldı.

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