Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-yönetim krizi nasıl çözüldü! İşte tüm yaşananlar

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda kısa bir görüşme yapmış, Yalçın'ın "Tatilin ardından konuşalım, hallolur" ifadelerinin ardından yönetim beklemeye koyulmuştu. Yalçın'ın tatil dönüşü yapılan görüşmelerde yönetim tecrübeli teknik adama teklifini sunarken, Sergen Yalçın da istediği fiyatı yöneticilere iletmişti. Peki bu süreçte neler oldu? İşte yanıtı...

Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme için ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat şeklindeydi. Beşiktaş yönetimi ise başarılı hocaya yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi. Siyah beyazlı yönetim anlaşma sağlanamaması sonrası teklifi 20 milyon TL'ye yükseltirken, aradaki fiyat farkının kapanmasıyla taraflar masaya oturdu.